Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Он сказал, что готов даже работать грузчиком. Гордон уточнил у Панина, сознательно ли он говорит о своем отъезде из России навсегда.
Актер подтвердил, что уезжает.
"Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране", — пояснил он.
Он рассказал о небольшом городе в Испании Торревьеха, где у него нашлись друзья, которые, по признанию актера, ему помогают. Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая досталась в наследство, а вторую он планирует сдавать.
"Купим квартиру там, в Испании", — заявил актер.
Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры.
В прошлом году Алексей Панин "попрощался" с Россией, опубликовав фотографию в своем Instagram загранпаспорта с американской визой с подписью "билет в один конец". Позднее артист удалил публикацию.
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