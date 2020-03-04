Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России

Он сказал, что готов даже работать грузчиком. Гордон уточнил у Панина, сознательно ли он говорит о своем отъезде из России навсегда.

Актер подтвердил, что уезжает.

"Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране", — пояснил он.

Он рассказал о небольшом городе в Испании Торревьеха, где у него нашлись друзья, которые, по признанию актера, ему помогают. Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая досталась в наследство, а вторую он планирует сдавать.

"Купим квартиру там, в Испании", — заявил актер.

Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры.