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2020-03-04T15:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568143241.html
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
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РИА Новости

Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России

13:53 04.03.2020 (обновлено: 15:06 04.03.2020)
31060
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Алексей Панин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Он сказал, что готов даже работать грузчиком. Гордон уточнил у Панина, сознательно ли он говорит о своем отъезде из России навсегда.
Актер подтвердил, что уезжает.
"Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране", — пояснил он.
Он рассказал о небольшом городе в Испании Торревьеха, где у него нашлись друзья, которые, по признанию актера, ему помогают. Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая досталась в наследство, а вторую он планирует сдавать.
"Купим квартиру там, в Испании", — заявил актер.
Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры.
В прошлом году Алексей Панин "попрощался" с Россией, опубликовав фотографию в своем Instagram загранпаспорта с американской визой с подписью "билет в один конец". Позднее артист удалил публикацию.
Актриса Настасья Самбурская
23 февраля, 06:15Культура
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
117187971033
Обсудить 29
КультураРоссияДмитрий ГордонШоу-бизнесАлексей ПанинИспанияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
скатертью по оппе
4 марта, 13:57
Al hambra
9362006
Ведет себя этот Панин как баба. Чего мешает? Собрал чемодан и поехал грузчиком трудиться (хотя я очень сомневаюсь. За границей работать надо, а не языком трепать). А так еще лет 10 будет ныть, что ноги его здесь не будет.
4 марта, 14:12
Д Денис Хорошев
9231108
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