Медведчук рассказал, от кого зависит внешняя политика Украины

"Есть общепризнанные вещи – нормандский формат, минские соглашения, которые признают все безальтернативными. Видите ли, у господина Пристайко это все требовало изменений. И это все нагнетало ситуацию в отношении внешнеполитического ведомства, и главное в отношении внешней политики Украины, которая за время нахождения господина Зеленского и его команды при власти очень многое потеряла. Как свой авторитет, так и те перспективы, которые обещались в связи с приходом новой команды, нового президента и власти. К сожалению, они все так и не были реализованы", - добавил он.