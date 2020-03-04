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2020-03-04T13:37+0300
https://ria.ru/20200304/1568142149.html
Медведчук рассказал, от кого зависит внешняя политика Украины
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РИА Новости

Медведчук рассказал, от кого зависит внешняя политика Украины

13:37 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что новый глава МИД не сможет повлиять на внешнюю политику страны, это в силах сделать только президент Владимир Зеленский.
Во вторник премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, которое должна рассмотреть Рада. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующего главу МИД Вадима Пристайко может заменить вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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"Ничего нового господин Кулеба с его отношением к внешней политике - а у него была возможность ее демонстрировать при господине (экс-президенте Петре – ред.) Порошенко, и сегодня уже при новой власти - не сулит, если не будет изменен курс. Политический курс внешней политики, согласно конституции, зависит от президента страны. Министерство иностранных дел реализует эту политику", - заявил Медведчук в кулуарах Верховной рады в среду. Трансляцию вел телеканала "112 Украина".

По словам политика, действующий министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не был профессионально подготовлен к этой должности, а его заявления часто вызывали шквал критики и негодования.
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"Есть общепризнанные вещи – нормандский формат, минские соглашения, которые признают все безальтернативными. Видите ли, у господина Пристайко это все требовало изменений. И это все нагнетало ситуацию в отношении внешнеполитического ведомства, и главное в отношении внешней политики Украины, которая за время нахождения господина Зеленского и его команды при власти очень многое потеряла. Как свой авторитет, так и те перспективы, которые обещались в связи с приходом новой команды, нового президента и власти. К сожалению, они все так и не были реализованы", - добавил он.
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Оппозиционная платформа - За жизньАлексей ГончарукДмитрий КулебаВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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