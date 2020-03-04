ЦБ оценил "дыру" в капитале ПФС-банка в 64,1 миллиона рублей

Кроме того, банк "в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций". Также ПФС-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.