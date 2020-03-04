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https://ria.ru/20200304/1568141280.html
ЦБ оценил "дыру" в капитале ПФС-банка в 64,1 миллиона рублей
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РИА Новости

ЦБ оценил "дыру" в капитале ПФС-банка в 64,1 миллиона рублей

13:20 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Банк России оценил размер "дыры" в капитале лишившегося лицензии московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-банка) в 64,14 миллиона рублей, говорится в материалах регулятора.
Так, активы банка по результатам обследования составляют 1,302 миллиарда рублей, обязательства - 1,366 миллиарда.
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Банк России с 17 января отозвал лицензию у ПФС-банка. Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию подлежащих обязательному контролю операций и направлению в установленный срок сведений о них в уполномоченный орган.
Кроме того, банк "в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций". Также ПФС-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Согласно данным на сайте кредитной организации, банк работал на рынке банковских услуг с 1993 года. Приоритетным направлением его работы являлось обслуживание преимущественно предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных лиц. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ.
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