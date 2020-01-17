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ЦБ отозвал лицензию у московского "ПФС-банка"
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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского "ПФС-банка"

09:04 17.01.2020 (обновлено: 09:06 17.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк"), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган", - сообщила пресс-служба ЦБ.
Кроме того, банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций и нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Согласно информации на сайте кредитной организации, ПФС-банк функционировал на рынке банковских услуг с 1993 года. До настоящего времени приоритетным направлением работы банка являлось обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных лиц.
ПФС-банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ.
Здание Центрального банка РФ в Москве
16 января, 09:53
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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