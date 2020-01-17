ЦБ отозвал лицензию у московского "ПФС-банка"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк"), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган", - сообщила пресс-служба ЦБ.

Кроме того, банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций и нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Согласно информации на сайте кредитной организации, ПФС-банк функционировал на рынке банковских услуг с 1993 года. До настоящего времени приоритетным направлением работы банка являлось обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных лиц.