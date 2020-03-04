Союзроссахар призвал увеличить компенсацию на транспортировку до 100%

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Союз сахаропроизводителей России ( Союз сахаропроизводителей России ( Союзроссахар ) предлагает увеличить объем компенсации из бюджета расходов компаний на транспортировку сахара по территории РФ до 100% с 50%, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

"В качестве меры поддержки экспорта мы предлагаем поддержать идею - может быть, на этот год - внести изменение в постановление правительства 1104, чтобы для сахара на определенный период времени компенсировать не 50%, а 100% транспортной составляющей", - сказал Бодин на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Данное постановление кабинета министров, которое было принято в сентябре 2017 года, устанавливает правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Для стабилизации российского рынка сахара союз предлагает также инициировать на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принятие решения по запрету импорта сахара-сырца и белого сахара и рассмотреть возможность запрета предоставления льгот и изъятий при импорте товаров в ЕАЭС, входящих в перечень чувствительных групп сельхозтоваров.

Кроме того, Союзроссахар предлагает увеличить мощности по хранению и перевалке через модернизацию логистической инфраструктуры, включая строительство складов готовой продукции и хранилищ насыпом, разработать механизмы использования сахара при производстве этанола и спирта, а также рассмотреть возможность закупки сахара Госрезервом РФ и включить сахар в программы гуманитарной помощи иностранным государствам.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Бодин в среду отметил, что товарная масса сахара на рынке превышает спрос почти на 2,5 миллиона тонн.