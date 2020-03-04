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https://ria.ru/20200304/1568141083.html
Союзроссахар призвал увеличить компенсацию на транспортировку до 100%
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РИА Новости

Союзроссахар призвал увеличить компенсацию на транспортировку до 100%

13:30 04.03.2020
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© РИА Новости / Егор ЕремовСотрудница сахарнорафинадного завода
Сотрудница сахарнорафинадного завода
© РИА Новости / Егор Еремов
Сотрудница сахарнорафинадного завода. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) предлагает увеличить объем компенсации из бюджета расходов компаний на транспортировку сахара по территории РФ до 100% с 50%, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.
"В качестве меры поддержки экспорта мы предлагаем поддержать идею - может быть, на этот год - внести изменение в постановление правительства 1104, чтобы для сахара на определенный период времени компенсировать не 50%, а 100% транспортной составляющей", - сказал Бодин на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
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Данное постановление кабинета министров, которое было принято в сентябре 2017 года, устанавливает правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Для стабилизации российского рынка сахара союз предлагает также инициировать на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принятие решения по запрету импорта сахара-сырца и белого сахара и рассмотреть возможность запрета предоставления льгот и изъятий при импорте товаров в ЕАЭС, входящих в перечень чувствительных групп сельхозтоваров.
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Кроме того, Союзроссахар предлагает увеличить мощности по хранению и перевалке через модернизацию логистической инфраструктуры, включая строительство складов готовой продукции и хранилищ насыпом, разработать механизмы использования сахара при производстве этанола и спирта, а также рассмотреть возможность закупки сахара Госрезервом РФ и включить сахар в программы гуманитарной помощи иностранным государствам.
Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Бодин в среду отметил, что товарная масса сахара на рынке превышает спрос почти на 2,5 миллиона тонн.
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При этом, по его словам, Россия не успела подготовить меры, которые бы помогали отрасли при изменении ситуации на рынке и, как следствие, бизнес-модели производства сахара. "Мы из нетто-импортера превратились в нетто-экспортера. Это совершенно другая модель государственной поддержки, совершенно другая модель формирования инвестиций в отрасли", - отметил председатель правления союза.
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Андрей БодинСоюзроссахарСахарГосдума РФЭкономика
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