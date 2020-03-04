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Директор школы, где подросток ранил ножом учительницу, уволилась
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РИА Новости

Директор школы, где подросток ранил ножом учительницу, уволилась

13:17 04.03.2020
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© Depositphotos / LucidwatersНож
Нож
© Depositphotos / Lucidwaters
САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Директор школы в Ульяновске, в которой подросток ранил ножом учительницу, уволилась по собственному желанию, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый был задержан и позже арестован судом. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК. Суд арестовал школьника на два месяца.
"Директор школы № 81 уволилась по собственному желанию", - сказала собеседница агентства.
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В образовательных учреждениях города по поручению главы Ульяновска Сергея Панчина усилены меры безопасности.
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
26 февраля, 14:48
СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
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Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскПроисшествия
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