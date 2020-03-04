Директор школы, где подросток ранил ножом учительницу, уволилась

Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый был задержан и позже арестован судом. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК. Суд арестовал школьника на два месяца.