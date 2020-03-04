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Туризм
2020-03-04T13:28+0300
https://ria.ru/20200304/1568140909.html
Победителей конкурса "Мастера гостеприимства" объявят в апреле
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РИА Новости

Победителей конкурса "Мастера гостеприимства" объявят в апреле

13:28 04.03.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимстваВторой полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", прошедший в Туле 25-27 февраля
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
© Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Финал всероссийского проекта "Мастера гостеприимства" состоится на втором форуме "Россия – страна возможностей", который пройдет в 75 павильоне ВДНХ в Москве с 19 по 23 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.
Как сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, форум готовится принять примерно семь тысяч человек.
Финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами, представлять свои проекты.
"В финале примут участие 200 человек со всей страны, которые определятся по итогам девяти региональных полуфиналов, — рассказал руководитель состязания Евгений Малыгин. — Из них выберут 50 победителей. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии гостеприимства и представителями органов государственной власти".
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Кроме знаний и компетенций участников оцениваются их авторские проекты. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
Всего на конкурс поступило 21 095 заявок. Приглашение в полуфиналы получили участники, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В феврале-марте проходят девять полуфиналов конкурса в Сочи, Туле, Пятигорске, Самаре, Уфе, Ялте, Салехарде, Калининграде и Иркутске.
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
29 февраля, 10:00Туризм
В Туле завершился второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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