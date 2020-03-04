Победителей конкурса "Мастера гостеприимства" объявят в апреле

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Финал всероссийского проекта "Мастера гостеприимства" состоится на втором форуме "Россия – страна возможностей", который пройдет в 75 павильоне ВДНХ в Москве с 19 по 23 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.

Как сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, форум готовится принять примерно семь тысяч человек.

Финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами, представлять свои проекты.

"В финале примут участие 200 человек со всей страны, которые определятся по итогам девяти региональных полуфиналов, — рассказал руководитель состязания Евгений Малыгин. — Из них выберут 50 победителей. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии гостеприимства и представителями органов государственной власти".

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Кроме знаний и компетенций участников оцениваются их авторские проекты. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.