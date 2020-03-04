Руденя: выбрано достойное место для расселения морозовского городка

ТВЕРЬ, 4 мар – РИА Новости. Власти Власти Тверской области определили место, где будут построены жилые дома, куда въедут жители расселяемого в Твери морозовского городка, сообщает пресс-служба областного правительства.

Участок площадью почти 18 тысяч квадратных метров расположен в Твери на улице Фрунзе. В непосредственной близости от будущих жилых домов расположена вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе детские учреждения, включая школу-сад в микрорайоне Юность на 560 ученических мест и 80 дошкольных мест, веденную в эксплуатацию в прошлом году.

"Считаем, что это достойное место с точки зрения расположения. Сегодня мы делаем этот проект исключительно индивидуально с учетом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка в новые квартиры. Это район, где создана вся инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Застройщик пока не определен, но считаем, что это должна быть компания, которая имеет успешный опыт работы в этом направлении, при строительстве домов должны использоваться современные и качественные материалы", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.

По информации пресс-службы, в целях привлечения инвестора для строительства жилых домов было принято решение о предоставлении застройщику земельного участка в аренду без проведения торгов.

Планируется переселение 1170 человек из 458 квартир общей площадью 17,3 тысяч квадратных метров.

На территории историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери в ближайшие годы планируется создать многофункциональный кластер, включающий жилые и общественные пространства. Соглашение с корпорацией ВЭБ.РФ по созданию на базе Морозовского городка современного делового центра достигнуто в мае прошлого года.

В ходе ревитализации планируется создать современный комплекс с социальной инфраструктурой на площади порядка 30 гектароув, спортивный кластер и общественное пространство площадью 27 гектпаров. Предусмотрено создание культурной платформы, включающей выставочный зал и музейный центр, концертный зал, мастерские и помещения для социального бизнеса, а также открытие офисов, коворкингов и конгресс-центра с гостиницей и апартаментами.