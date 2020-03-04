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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-04T13:13+0300
https://ria.ru/20200304/1568140765.html
Руденя: выбрано достойное место для расселения морозовского городка
https://cdn23.img.ria.ru/images/156206/10/1562061010_0:98:2000:1223_1036x0_80_0_0_7f85c09443537d60bf5c0c0b6a9a1bbe.jpg
РИА Новости

Руденя: выбрано достойное место для расселения морозовского городка

13:13 04.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 4 мар – РИА Новости. Власти Тверской области определили место, где будут построены жилые дома, куда въедут жители расселяемого в Твери морозовского городка, сообщает пресс-служба областного правительства.
Участок площадью почти 18 тысяч квадратных метров расположен в Твери на улице Фрунзе. В непосредственной близости от будущих жилых домов расположена вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе детские учреждения, включая школу-сад в микрорайоне Юность на 560 ученических мест и 80 дошкольных мест, веденную в эксплуатацию в прошлом году.
"Считаем, что это достойное место с точки зрения расположения. Сегодня мы делаем этот проект исключительно индивидуально с учетом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка в новые квартиры. Это район, где создана вся инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Застройщик пока не определен, но считаем, что это должна быть компания, которая имеет успешный опыт работы в этом направлении, при строительстве домов должны использоваться современные и качественные материалы", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы, в целях привлечения инвестора для строительства жилых домов было принято решение о предоставлении застройщику земельного участка в аренду без проведения торгов.
Планируется переселение 1170 человек из 458 квартир общей площадью 17,3 тысяч квадратных метров.
На территории историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери в ближайшие годы планируется создать многофункциональный кластер, включающий жилые и общественные пространства. Соглашение с корпорацией ВЭБ.РФ по созданию на базе Морозовского городка современного делового центра достигнуто в мае прошлого года.
Игорь Руденя
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В ходе ревитализации планируется создать современный комплекс с социальной инфраструктурой на площади порядка 30 гектароув, спортивный кластер и общественное пространство площадью 27 гектпаров. Предусмотрено создание культурной платформы, включающей выставочный зал и музейный центр, концертный зал, мастерские и помещения для социального бизнеса, а также открытие офисов, коворкингов и конгресс-центра с гостиницей и апартаментами.
Первый этап ревитализации планируется завершить в 2022 году. В целом проект рассчитан до 2030 года. Его итогом должно стать создание около 1500 новых рабочих мест, более 340 тысяч квадратных метров застройки, в том числе 120 тысяч квадратных метров – жилой.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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