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2020-03-04T13:12+0300
https://ria.ru/20200304/1568140683.html
ОНФ создал сайт, где можно выложить видео по поправке в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997623_0:112:3118:1866_1036x0_80_0_0_602fb01ea72a3ddca24502716070aaf8.jpg
РИА Новости

ОНФ создал сайт, где можно выложить видео по поправке в Конституцию

13:12 04.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт создал сайт Мояконституция.рф, на котором граждане могут опубликовать свое видео в поддержку той или иной поправки в конституцию, сообщила замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.
"У Народного фронта сегодня запускается проект, который называется "Моя конституция". Наш проект направлен на то, чтобы показать лица людей, которые поддерживают ту или иную поправку или вообще поддерживают эту инициативу", - сказала Плещева на презентации проекта.
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По ее словам, поправок в конституцию была предложена не одна сотня, и всем любопытно, кто эти люди.
"Наш проект Общероссийского народного фронта как раз призван к тому, чтобы показать лица этих поправок. В этом проекте участвуют как известные люди, профессионалы своего дела, закрепленные с определенными отраслями, так и обычные жители", - пояснила замруководителя исполкома ОНФ.
"Большинство этих роликов уже будут появляться на сайте, но на самом деле все желающие жители нашей страны могут зайти на этот сайт, записать видео в поддержку поправки, записать видео, почему они считают важным за нее агитировать, голосовать и прочее", - уточнила она.
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Кроме этого, Плещева отметила, что авторы самых интересных видео, которые будут больше всего поддержаны пользователями, смогут выступить на всевозможных массовых мероприятиях и телеканалах при обсуждении данной тематики, а также в региональных парламентах.
"Этот сайт работает с сегодняшнего дня. Мы подведем итоги, и самые яркие, самые активные пользователи, кто голосовал, делал перепосты, записывал видеосюжеты, будут отмечены нами 15 апреля. У нас будет некая активность, на которой мы определим победителя. Этот сайт будет работать до самого конца, до момента голосования", - добавила она.
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