У вернувшейся из Индии россиянки не нашли симптомов коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Врачи не выявили повышенной температуры и признаков ОРВИ у вернувшейся из Индии в Петербург россиянки, которую, по ее словам, индийские медики хотели направить на обследование на наличие коронавируса, она отправлена под медицинское наблюдение, сообщил РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Ранее россиянка Кристина Сальникова, отдыхавшая в Дели, опубликовала в Instagram информацию, что ее хотели отправить на обследование на три недели для проверки на коронавирус из-за высокой температуры и кашля. Однако, сообщила россиянка, она уверена, что у нее нет этого заболевания. Сальникова решила вернуться в Россию и вылетела через Москву в Петербург.
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"Врачи встретили россиянку, провели все необходимые мероприятия, измерили температуру. У нее нет признаков ОРВИ, нет повышенной температуры, она была отправлена под медицинское наблюдение по месту регистрации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в случае выявления признаков заболевания ОРВИ женщину могут направить в инфекционную больницу.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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