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2020-03-04T12:52+0300
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У вернувшейся из Индии россиянки не нашли симптомов коронавируса
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РИА Новости

У вернувшейся из Индии россиянки не нашли симптомов коронавируса

12:52 04.03.2020
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© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке
© Depositphotos / iLiApodo1988
Градусник в руке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Врачи не выявили повышенной температуры и признаков ОРВИ у вернувшейся из Индии в Петербург россиянки, которую, по ее словам, индийские медики хотели направить на обследование на наличие коронавируса, она отправлена под медицинское наблюдение, сообщил РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Ранее россиянка Кристина Сальникова, отдыхавшая в Дели, опубликовала в Instagram информацию, что ее хотели отправить на обследование на три недели для проверки на коронавирус из-за высокой температуры и кашля. Однако, сообщила россиянка, она уверена, что у нее нет этого заболевания. Сальникова решила вернуться в Россию и вылетела через Москву в Петербург.
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"Врачи встретили россиянку, провели все необходимые мероприятия, измерили температуру. У нее нет признаков ОРВИ, нет повышенной температуры, она была отправлена под медицинское наблюдение по месту регистрации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в случае выявления признаков заболевания ОРВИ женщину могут направить в инфекционную больницу.
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