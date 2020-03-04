У вернувшейся из Индии россиянки не нашли симптомов коронавируса

Ранее россиянка Кристина Сальникова, отдыхавшая в Дели, опубликовала в Instagram информацию, что ее хотели отправить на обследование на три недели для проверки на коронавирус из-за высокой температуры и кашля. Однако, сообщила россиянка, она уверена, что у нее нет этого заболевания. Сальникова решила вернуться в Россию и вылетела через Москву в Петербург.