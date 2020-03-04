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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T12:46+0300
https://ria.ru/20200304/1568138655.html
Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102628_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_53b53adb91416294fdf222a11b4ccee1.jpg
РИА Новости

Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган

12:46 04.03.2020
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Надеюсь, что нашей последней операцией (в сирийском Идлибе) мы доказали всему миру, что мы страна, которая умеет, но не хочет воевать. Весь мир с восхищением смотрит на нашу доблестную армию. Те, кто пытается бросить тень на нашу борьбу, - предатели", - заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития.
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По его словам, на фоне турецкой операции в Идлибе активировались члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в других частях Сирии. "Если мы отойдем, террористы направятся непосредственно на нашу страну", - добавил Эрдоган.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
85510416
Обсудить 9
Обострение ситуации в ИдлибеТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Он говорит как наш президент...Мы умеем воевать но не желаем...! Я то же так считаю, что наша сила в "плавках" ..Один из девизов во времена СССР!
4 марта, 12:49
Деда Паша
300018
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