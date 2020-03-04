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В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

12:41 04.03.2020
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© REUTERS / Azad LashkariСанитарно-контрольный пункт в Эрбиле, Ирак
Санитарно-контрольный пункт в Эрбиле, Ирак
© REUTERS / Azad Lashkari
Санитарно-контрольный пункт в Эрбиле, Ирак
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке, сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на департамент здравоохранения города Сулеймания.
Как сообщает телеканал, жертвой коронавируса стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. В настоящий момент неизвестно, посещал ли он накануне Иран.
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По словам медиков, состояние заболевшего изначально было нестабильным, он получал интенсивную терапию.
По информации Rudaw, на фоне распространения коронавируса власти Иракского Курдистана предприняли ряд превентивных мер, в том числе закрытие школ и сокращение рабочих часов в госучреждениях. Наряду с этим иракские власти закрыли границы и приостановили воздушное сообщение с Ираном. Иракцы, возвращающиеся из Ирана, обязаны оставаться на карантине в течение 14 дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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