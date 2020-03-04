В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

По информации Rudaw, на фоне распространения коронавируса власти Иракского Курдистана предприняли ряд превентивных мер, в том числе закрытие школ и сокращение рабочих часов в госучреждениях. Наряду с этим иракские власти закрыли границы и приостановили воздушное сообщение с Ираном. Иракцы, возвращающиеся из Ирана, обязаны оставаться на карантине в течение 14 дней.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.