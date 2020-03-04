Москва готова к проведению электронного голосования по Конституции

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва технически готова к проведению электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил на заседании комиссии ОП Москвы начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Техническая возможность (провести голосование) существует, понятное дело, что не все 100% захотят проголосовать электронно. Поэтому 7,3 миллиона - это общее число избирателей. Что касается численности, то портал mos.ru имеет ежемесячную аудиторию 2,5 миллиона человек. Поэтому несколько миллионов человек через портал проходят и пользуется услугами. Именно ограничения по количеству как ограничение мы не видим", - сообщил Костырко.
Кроме того, он добавил, что электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь при сохранении всех тех же требований по анонимности и тайне голосований может оставаться на экране пользователя весь срок голосования. Костырко пояснил, что он будет доступен в личном кабинете пользователя до тех пор, пока он не проголосует.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.