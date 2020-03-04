Москва готова к проведению электронного голосования по Конституции

"Техническая возможность (провести голосование) существует, понятное дело, что не все 100% захотят проголосовать электронно. Поэтому 7,3 миллиона - это общее число избирателей. Что касается численности, то портал mos.ru имеет ежемесячную аудиторию 2,5 миллиона человек. Поэтому несколько миллионов человек через портал проходят и пользуется услугами. Именно ограничения по количеству как ограничение мы не видим", - сообщил Костырко.

Кроме того, он добавил, что электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь при сохранении всех тех же требований по анонимности и тайне голосований может оставаться на экране пользователя весь срок голосования. Костырко пояснил, что он будет доступен в личном кабинете пользователя до тех пор, пока он не проголосует.