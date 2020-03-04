Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в команду входят три человека, экипаж сформировали по решению министра обороны.
"Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля", — цитирует департамент информации и массовых коммуникаций министерства слова главкома ВМФ Николая Евменова.
На учебных тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации катера, отработают управление.
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В ближайшие дни начнутся тренировки по борьбе за живучесть катера, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик.
Проект "Раптор"
Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла". Они могут перемещать более 20 морских пехотинцев с максимально быстрой погрузкой на борт и высадкой в назначенном месте, патрулировать акваторию, перехватывать и задерживать малые цели.
Длина катера 16,9 метра, ширина 4,1 метра, скорость до 50 узлов.
На его вооружении стоит дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем калибра 14,5 миллиметра, дальностью обнаружения цели 3000 метров и прицельной дальностью стрельбы 2000 метров, а также два пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 миллиметра.
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