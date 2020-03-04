Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны

Отмечается, что в команду входят три человека, экипаж сформировали по решению министра обороны.

"Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля", — цитирует департамент информации и массовых коммуникаций министерства слова главкома ВМФ Николая Евменова.

На учебных тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации катера, отработают управление.

В ближайшие дни начнутся тренировки по борьбе за живучесть катера, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик.

Проект "Раптор"

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла". Они могут перемещать более 20 морских пехотинцев с максимально быстрой погрузкой на борт и высадкой в назначенном месте, патрулировать акваторию, перехватывать и задерживать малые цели.

Длина катера 16,9 метра, ширина 4,1 метра, скорость до 50 узлов.