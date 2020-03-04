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2020-03-04T13:15+0300
https://ria.ru/20200304/1568137972.html
Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
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РИА Новости

Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте

12:34 04.03.2020 (обновлено: 13:15 04.03.2020)
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© Фото : ВМФ РФПатрульный катера "Раптор", принятый в состав ВМФ РФ
Патрульный катера Раптор, принятый в состав ВМФ РФ
© Фото : ВМФ РФ
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в команду входят три человека, экипаж сформировали по решению министра обороны.

"Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля", — цитирует департамент информации и массовых коммуникаций министерства слова главкома ВМФ Николая Евменова.

На учебных тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации катера, отработают управление.
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В ближайшие дни начнутся тренировки по борьбе за живучесть катера, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик.

Проект "Раптор"

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла". Они могут перемещать более 20 морских пехотинцев с максимально быстрой погрузкой на борт и высадкой в назначенном месте, патрулировать акваторию, перехватывать и задерживать малые цели.
Длина катера 16,9 метра, ширина 4,1 метра, скорость до 50 узлов.
На его вооружении стоит дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем калибра 14,5 миллиметра, дальностью обнаружения цели 3000 метров и прицельной дальностью стрельбы 2000 метров, а также два пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 миллиметра.
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РоссияРаптор (катер)Черноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Санкт-ПетербургВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Теперь главное, чтобы они не перепугались из-за того, что в одинаковом на службу пришли.
4 марта, 12:38
euex- ukrainian
4100101
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