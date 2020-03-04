В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД

"И для реакции на это с российской стороны было предложение о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Такой мораторий с нашей стороны действует. Российская Федерация не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности, до тех пор и в тех регионах, пока там не появятся ракеты средней и меньшей дальности американского производства наземного базирования", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".