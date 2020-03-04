В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) тревожная, возможно, нужны дополнительные политические шаги, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
По его словам, США сейчас выделяют большие средства по развитию своей программы ракет средней дальности.
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"И для реакции на это с российской стороны было предложение о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Такой мораторий с нашей стороны действует. Российская Федерация не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности, до тех пор и в тех регионах, пока там не появятся ракеты средней и меньшей дальности американского производства наземного базирования", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что реакция со стороны Вашингтона и со стороны других стран НАТО пока негативная, "они к такому предложению с российской стороны пока не готовы".
"Ситуация, бесспорно, крайне тревожная, возможно, потребуется дополнительная политическая и, может быть, военно-техническая реакция, но это уже вопрос не для министерства иностранных дел", - отметил представитель МИД РФ.
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