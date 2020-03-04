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Туризм
2020-03-04T12:39+0300
https://ria.ru/20200304/1568137259.html
Фирмы готовы перебронировать лыжные туры в Италию на следующую зиму
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РИА Новости

Фирмы готовы перебронировать лыжные туры в Италию на следующую зиму

12:39 04.03.2020
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© Depositphotos / zoomteamДевушка на горнолыжном курорте
Девушка на горнолыжном курорте
© Depositphotos / zoomteam
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Распоряжение посольства Италии о бесплатном переоформлении россиянам виз за март-май, которые не были использованы из-за коронавируса, на годовые визы позволит туристическим компаниям перебронировать горнолыжные туры на следующий зимний сезон, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Во вторник чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано заявил, что все россияне, которые получили визы со сроком действия в марте - мае 2020 года и не смогли воспользоваться ими из-за коронавируса в Италии, получат возможность безвозмездно переоформить их на годовые визы, обратившись в визовые центры.
"Мы говорили с директором по развитию российской туркомпании Оксаной Волкановой, которая отметила, что в этой связи агенты вплотную займутся перебронированием туров на будущий зимний сезон", — сказала собеседница агентства.
Как отметила Волканова, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, практически никто из горнолыжников не отказывается от катания. По ближайшим горнолыжным заездам зафиксировано не более пяти процентов аннуляций от общего объема.
Генеральный директор другого туроператора Екатерина Федорова сообщила, что у них есть отмены поездок не только в Италию, но и во Францию. "Кто бронировал туда туры на мартовские праздники, отказались из-за вируса, видимо, потому что страна рядом с Италией. А горнолыжку переносят на следующий год, не соглашаются на другие направления. Сегмент дорогой, действительно сложно подобрать замену", — отметила Федорова.
Ранее Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.
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