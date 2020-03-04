В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве. Ранее Кремль сообщал, что планируется обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.

"Планы - обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания - выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах и ожиданиях Москвы от предстоящей встречи.