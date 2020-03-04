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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
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РИА Новости

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

12:21 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве. Ранее Кремль сообщал, что планируется обсудить проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.
"Планы - обсудить с Эрдоганом идлибский кризис. Ожидания - выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах и ожиданиях Москвы от предстоящей встречи.
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