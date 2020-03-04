Умер адмирал флота Алексей Сорокин

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Алексей Сорокин умер на 97-м году жизни, сообщил Клуб военачальников Российской Федерации.
Ветеран скончался 4 марта после тяжелой и продолжительной болезни.
Президент Клуба военачальников генерал армии Куликов от имени Совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким Сорокина.
Сорокин родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Горьковской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина.
C 1964 года был начальником политического отдела — заместителем командира по политической части военно-морской базы "Стрелок" Тихоокеанского флота. С 1973 года занимал должность начальника политического управления Северного флота. С 1989-го — военный инспектор-советник группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Ушел в отставку в 1992 году.
Был депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989), а в 1989-1991 — народным депутатом СССР.
Сорокин награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции и другими, а также многими медалями.