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Умер адмирал флота Алексей Сорокин
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РИА Новости

Умер адмирал флота Алексей Сорокин

12:16 04.03.2020 (обновлено: 17:35 04.03.2020)
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© Фото : Клуб Военачальников РФАдмирал флота Сорокин Алексей Иванович
Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович
© Фото : Клуб Военачальников РФ
Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Алексей Сорокин умер на 97-м году жизни, сообщил Клуб военачальников Российской Федерации.
Ветеран скончался 4 марта после тяжелой и продолжительной болезни.
Президент Клуба военачальников генерал армии Куликов от имени Совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким Сорокина.
Сорокин родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Горьковской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина.
C 1964 года был начальником политического отдела — заместителем командира по политической части военно-морской базы "Стрелок" Тихоокеанского флота. С 1973 года занимал должность начальника политического управления Северного флота. С 1989-го — военный инспектор-советник группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Ушел в отставку в 1992 году.
Был депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989), а в 1989-1991 — народным депутатом СССР.
Сорокин награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции и другими, а также многими медалями.
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Алексей Сорокин (адмирал)РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРОбщество
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