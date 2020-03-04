Умер адмирал флота Алексей Сорокин

Сорокин родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Горьковской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина.

C 1964 года был начальником политического отдела — заместителем командира по политической части военно-морской базы "Стрелок" Тихоокеанского флота. С 1973 года занимал должность начальника политического управления Северного флота. С 1989-го — военный инспектор-советник группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Ушел в отставку в 1992 году.