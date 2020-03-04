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Религия и мировоззрение
2020-03-04T11:59+0300
https://ria.ru/20200304/1568135342.html
В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
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РИА Новости

В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса

11:59 04.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Лекаркин / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в Душанбе
Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
© РИА Новости / Игорь Лекаркин
Перейти в фотобанк
ДУШАНБЕ, 4 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Духовенство Таджикистана закрыло для посещения мечети чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа, сообщил журналистам пресс-секретарь комитета по делам религии Афшин Муким.
"Это прямое превентивное решение, принятое духовенством и представителями мечетей. Решение было принято с учетом существующей ситуации и рекомендаций исламского центра Таджикистана, мечети временно будут закрыты для прихожан", - сказал он.
В свою очередь замминистра здравоохранения Мирхомиддин Камолзода сообщил, что "в целях недопущения возможного распространения нового типа коронавируса, который стремительно распространяется в местах массового скопления людей, временно приостановлено участие в массовом богослужении".
Подобные решения были приняты и в других мусульманских странах. "Даже королевство Саудовской Аравии временно запретило паломникам совершать Хадж Умра (малый хадж)", - добавил пресс-секретарь комитета по религии.
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По данным комитета, в Таджикистане действуют 3950 мечетей, из них 48 - соборных и один исламский центр, 99% населения страны - мусульмане.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТаджикистан
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