В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса

ДУШАНБЕ, 4 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Духовенство Таджикистана закрыло для посещения мечети чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа, сообщил журналистам пресс-секретарь комитета по делам религии Афшин Муким.

"Это прямое превентивное решение, принятое духовенством и представителями мечетей. Решение было принято с учетом существующей ситуации и рекомендаций исламского центра Таджикистана, мечети временно будут закрыты для прихожан", - сказал он.

В свою очередь замминистра здравоохранения Мирхомиддин Камолзода сообщил, что "в целях недопущения возможного распространения нового типа коронавируса, который стремительно распространяется в местах массового скопления людей, временно приостановлено участие в массовом богослужении".

Подобные решения были приняты и в других мусульманских странах. "Даже королевство Саудовской Аравии временно запретило паломникам совершать Хадж Умра (малый хадж)", - добавил пресс-секретарь комитета по религии.

По данным комитета, в Таджикистане действуют 3950 мечетей, из них 48 - соборных и один исламский центр, 99% населения страны - мусульмане.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.