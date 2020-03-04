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2020-03-04T11:48+0300
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Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
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РИА Новости

Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин

11:48 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин не только заботиться о своем здоровье, но и беречь своих мужчин.
"Миссия женщины действительно велика. Это не только забота о здоровье детей, о собственном здоровье. Но и забота о наших мужчинах", - сказала Матвиенко в среду, выступая на Форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".
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Она отметила, что женское здоровье, душевная гармония, красота и успех во многом зависят именно от мужчин. "К сожалению, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. Они больше подвержены стрессу. Даже гипертония, и та теперь уже не только женская болезнь", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, "здоровье мужчин также должно быть предметом нашей общей заботы". Поэтому спикер дала поручение Совету по региональному здравоохранению при Совете Федерации заниматься, в том числе, и этим вопросом.
Матвиенко также посетовала, что сами мужчины не торопятся проходить диспансеризацию. "При прохождении диспансеризации очереди из мужчин что-то не видно, даже в дополнительный выходной", - сказала сенатор. По ее словам, в России не хватает "культуры здоровья".
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