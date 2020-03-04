Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин не только заботиться о своем здоровье, но и беречь своих мужчин.

"Миссия женщины действительно велика. Это не только забота о здоровье детей, о собственном здоровье. Но и забота о наших мужчинах", - сказала Матвиенко в среду, выступая на Форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".

Она отметила, что женское здоровье, душевная гармония, красота и успех во многом зависят именно от мужчин. "К сожалению, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. Они больше подвержены стрессу. Даже гипертония, и та теперь уже не только женская болезнь", - подчеркнула сенатор.

По ее словам, "здоровье мужчин также должно быть предметом нашей общей заботы". Поэтому спикер дала поручение Совету по региональному здравоохранению при Совете Федерации заниматься, в том числе, и этим вопросом.