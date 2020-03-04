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Актер с российскими корнями получил главную роль во "Властелине колец"
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РИА Новости

Актер с российскими корнями получил главную роль во "Властелине колец"

13:14 04.03.2020 (обновлено: 13:37 04.03.2020)
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© AP Photo / Vianney Le Caer/InvisionМаксим Болдри на премьере фильма "Последнее Рождество"
Максим Болдри на премьере фильма Последнее Рождество
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британского актера с российскими корнями Максима Болдри утвердили на одну из ключевых ролей в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
Источник рассказал изданию, что он подписал контракт с компанией. Пока неизвестно, какого именно персонажа сыграет Болдри. Детали сюжета держатся в секрете.
В январе представители кинокомпании объявили полный список актеров, которые исполнят главные роли в проекте. Уже известно, что в нем примут участие: Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват и другие.
Шоураннерами выступят: Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона (снимет первые два эпизода).
В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина.
До семи лет Максим Болдри (24 года) жил в Москве и Варшаве. В 2003 году переехал в Великобританию. Актер свободно разговаривает на русском и английском языках. В кино он получил известность за роль в сериалах "Молокососы" и "Холлиокс".
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