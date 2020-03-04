Актер с российскими корнями получил главную роль во "Властелине колец"

Источник рассказал изданию, что он подписал контракт с компанией. Пока неизвестно, какого именно персонажа сыграет Болдри. Детали сюжета держатся в секрете.

До семи лет Максим Болдри (24 года) жил в Москве и Варшаве. В 2003 году переехал в Великобританию. Актер свободно разговаривает на русском и английском языках. В кино он получил известность за роль в сериалах "Молокососы" и "Холлиокс".