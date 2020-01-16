Объявлен полный актерский состав сериала "Властелин колец"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Представители кинокомпании Amazon Studios объявили официальный список главных актеров сериала "Властелин колец", сообщает Collider.
"После проведения масштабного кастинга мы рады представить первую группу исполнителей, которые примут участие в сериале Amazon "Властелин колец", — говорится в официальном пресс-релизе.
В проекте примут участие: Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин,
София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерз и Дэниел Вейман.
София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерз и Дэниел Вейман.
Как рассказал источник изданию, все они приступят к съемкам в следующем месяце.
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Шоураннерами проекта выступят: Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона, который снимет первые два эпизода.
В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина.
Представители Amazon Studios пока не раскрывают детали, кроме того, что шоу станет одним из самых масштабных проектов компании.
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