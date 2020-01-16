Объявлен полный актерский состав сериала "Властелин колец"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Представители кинокомпании Amazon Studios объявили официальный список главных актеров сериала "Властелин колец", . Представители кинокомпании Amazon Studios объявили официальный список главных актеров сериала "Властелин колец", сообщает Collider.

"После проведения масштабного кастинга мы рады представить первую группу исполнителей, которые примут участие в сериале Amazon "Властелин колец", — говорится в официальном пресс-релизе.

В проекте примут участие: Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин,

София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерз и Дэниел Вейман.

Как рассказал источник изданию, все они приступят к съемкам в следующем месяце.

Шоураннерами проекта выступят: Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона, который снимет первые два эпизода.

В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина.