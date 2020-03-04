Вьетнам создал собственный комплект для анализа на коронавирус

Институт биотехнологий в сотрудничестве с министерством здравоохранения и фармацевтическими предприятиями начнет в ближайшее время массовое производство комплекта, сообщает VNA.

С начала вспышки коронавируса в КНР во Вьетнаме были зарегистрированы 16 случаев заражения. На настоящий момент все пациенты полностью выздоровели и выписались из больниц, добавляет агентство.