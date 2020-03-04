Вьетнам создал собственный комплект для анализа на коронавирус

БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Вьетнамские медики создали собственный комплект для проведения анализа на наличие в организме коронавируса COVID-19, который дает результат через 80 минут после забора биоматериала, сообщает вьетнамское новостное агентство VNA.
Передовое средство тестирования разработано учеными института биотехнологий вьетнамской Академии наук, говорится в сообщении.
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Комплект, разработанный на основе собственных и зарубежных исследований, соответствует стандартам тестовых комплектов ВОЗ, сообщает агентство.
Институт биотехнологий в сотрудничестве с министерством здравоохранения и фармацевтическими предприятиями начнет в ближайшее время массовое производство комплекта, сообщает VNA.
С начала вспышки коронавируса в КНР во Вьетнаме были зарегистрированы 16 случаев заражения. На настоящий момент все пациенты полностью выздоровели и выписались из больниц, добавляет агентство.
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