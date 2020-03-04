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2020-03-04T12:38+0300
https://ria.ru/20200304/1568133116.html
США заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам
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РИА Новости

США заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам

11:26 04.03.2020 (обновлено: 12:38 04.03.2020)
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские военные в Афганистане заявили о первом за 11 дней авиаударе по боевикам радикального движения "Талибан".

"США 4 марта нанесли авиаудар по боевикам движения "Талибан", которые проводили активные атаки на КПП афганских вооруженных сил в уезде Нахр-е-Сарадж в провинции Гильменд. Это был оборонительный удар, необходимый для срыва атаки", — написал в Twitter представитель Вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

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Он добавил, что руководители "Талибана" обещали сократить масштабы насилия, а не увеличить количество нападений. Кроме того, американские военные призвали талибов "прекратить ненужные нападения и придерживаться обязательств" и заверили, что будут защищать своих союзников.
"Хочу прояснить: мы привержены миру, однако несем ответственность по защите наших партнеров из сил обороны и безопасности Афганистана. Афганцы и США соблюдали положения в рамках соглашений. Однако талибы явно стремятся свести на нет эту возможность и намерены игнорировать волю народа к достижению мира", — подчеркнул Леггетт.
О нападении талибов на два КПП близ города Кундуз сообщили РИА Новости местные афганские источники. По их данным, погибли 18 солдат и трое полицейских, еще десять военных талибы взяли в плен.
В конце прошлой недели в Катаре состоялась торжественная церемония, на которой США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает, что Штаты сократят численность войск в Афганистане, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Кроме того, в марте, после сделки по обмену пленными, должен начаться межафганский диалог. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.
10886030
Обсудить 10
Вооруженные силы СШААфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Договор США с талибами о мире вступил в силу :)
4 марта, 11:28
Александр И
6200000
Не успели чернила высохнуть под договором... :-D
4 марта, 11:32
Владислав Леончук
9120000
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