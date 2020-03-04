США заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские военные в Американские военные в Афганистане заявили о первом за 11 дней авиаударе по боевикам радикального движения "Талибан"

"США 4 марта нанесли авиаудар по боевикам движения "Талибан", которые проводили активные атаки на КПП афганских вооруженных сил в уезде Нахр-е-Сарадж в провинции Гильменд. Это был оборонительный удар, необходимый для срыва атаки", — написал в Twitter представитель Вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Он добавил, что руководители "Талибана" обещали сократить масштабы насилия, а не увеличить количество нападений. Кроме того, американские военные призвали талибов "прекратить ненужные нападения и придерживаться обязательств" и заверили, что будут защищать своих союзников.

"Хочу прояснить: мы привержены миру, однако несем ответственность по защите наших партнеров из сил обороны и безопасности Афганистана. Афганцы и США соблюдали положения в рамках соглашений. Однако талибы явно стремятся свести на нет эту возможность и намерены игнорировать волю народа к достижению мира", — подчеркнул Леггетт.

О нападении талибов на два КПП близ города Кундуз сообщили РИА Новости местные афганские источники. По их данным, погибли 18 солдат и трое полицейских, еще десять военных талибы взяли в плен.