США и "Талибан" подписали мирное соглашение

Соглашение предусматривает, что Штаты сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.