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https://ria.ru/20200229/1565564226.html
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
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РИА Новости

США и "Талибан" подписали мирное соглашение

16:14 29.02.2020 (обновлено: 21:34 29.02.2020)
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© AFP 2020 / Giuseppe CacaceПредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
ДОХА, 29 фев — РИА Новости. США и афганское движение "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, прошедшей в Катаре.
Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.
"Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии.
Соглашение предусматривает, что Штаты сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.
Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
Вчера, 14:32
Замир Кабулов проведет переговоры с главами делегации США и "Талибана"
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ТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну когда же американцы русские и англичане поумнеют наконец то?ну никто не сможет афганский народ победить
29 февраля, 17:00
азамат рамазанов
13330367
А при чем тут русские и англичане? Советский Союз пытался построить дружественное государство на "нейтральной" территории, не вышло. А англосаксам вообще не принципиально что в Афгане твориться. Для них главное заварить кашу и обеспечить бесперебойную работу заводов по производству оружия.
29 февраля, 17:06
euex- ukrainian
7900016
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