В МИД отметили приверженность Ирана обязательствам в рамках МАГАТЭ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран привержен обязательствам в рамках МАГАТЭ , говорить о каких-либо нарушениях не приходится, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ, текст которого оказался в распоряжении журналистов, передало, что запасы низкообогащенного урана в Иране превысили тонну. Согласно документу, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис , если не будет сотрудничать с организацией.

"В любом случае Иран остается приверженным своим обязательствам в рамках МАГАТЭ и поэтому говорить о каких-то нарушениях со стороны Ирана не приходится. Иран заинтересован в самом плотном взаимодействии с МАГАТЭ, это тот фундамент, на котором строится вообще вся политика Ирана", - сказал Ермаков.