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https://ria.ru/20200304/1568133057.html
В МИД отметили приверженность Ирана обязательствам в рамках МАГАТЭ
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РИА Новости

В МИД отметили приверженность Ирана обязательствам в рамках МАГАТЭ

11:25 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран привержен обязательствам в рамках МАГАТЭ, говорить о каких-либо нарушениях не приходится, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ, текст которого оказался в распоряжении журналистов, передало, что запасы низкообогащенного урана в Иране превысили тонну. Согласно документу, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией.
"В любом случае Иран остается приверженным своим обязательствам в рамках МАГАТЭ и поэтому говорить о каких-то нарушениях со стороны Ирана не приходится. Иран заинтересован в самом плотном взаимодействии с МАГАТЭ, это тот фундамент, на котором строится вообще вся политика Ирана", - сказал Ермаков.
"Могут быть различные спекуляции, но главное остается именно в том, что Иран строго придерживается обязательств перед МАГАТЭ. Какие-либо возможно появляющиеся в СМИ оценки этого можно рассматривать как спекуляции", - подчеркнул он.
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РоссияВладимир ЕрмаковМАГАТЭИранВ мире
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