В МАГАТЭ заявили, что Иран рискует спровоцировать кризис

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией.

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ , текст которого оказался в распоряжении журналистов, передало, что запасы низкообогащенного урана в Иране превысили тонну. Согласно документу, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.

"Мы запрашивали определенную информацию и доступ из Ирана, однако мы не получали запрашиваемых сведений... Мы настояли и, несмотря на все наши усилия, не смогли получить (информацию - ред.), поэтому ситуация требует такого шага с моей стороны, поскольку это означает, что Иран ограничивает способность агентства выполнять свою работу", - заявил Гросси в интервью Рейтер.

"Я искренне надеюсь, что Иран прислушается к нам, а также к голосу международного сообщества на совете управляющих (МАГАТЭ - ред.) и посчитает, что сотрудничество с нами в его собственных интересах", - отметил Гросси.

"Мы пойдем по направлению к кризису (в противном случае)", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, он счел необходимым подготовить второй доклад, поскольку посчитал, что "ситуация достаточно серьезна для такого шага с его стороны".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.