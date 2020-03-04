Биография Дмитрия Кулебы

В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". Кандидат юридических наук ( 2005 ).

В 2003 году начал работать в системе министерства иностранных дел Украины в должности атташе Службы главного юридического советника МИД Украины.

В 2005 году – третий секретарь управления юридического обеспечения МИД Украины.

В 2005-2009 годах – третий, второй секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

В 2010-2012 годах – первый секретарь, советник, начальник отдела департамента секретариата министра иностранных дел Украины

В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем уволился с государственной службы и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В 2014 году вернулся на работу в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

В апреле 2016 года был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы.

В августе 2019 года был утвержден в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Женат, двое детей.