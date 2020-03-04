Биография Дмитрия Кулебы

Дмитрий Иванович Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы (Украина).
Его отец – Иван Кулеба, – украинский дипломат, в настоящее время – посол Украины в Армении.
Его отец – Иван Кулеба, – украинский дипломат, в настоящее время – посол Украины в Армении.
В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". Кандидат юридических наук (2005).
В 2003 году начал работать в системе министерства иностранных дел Украины в должности атташе Службы главного юридического советника МИД Украины.
В 2005 году – третий секретарь управления юридического обеспечения МИД Украины.
В 2005-2009 годах – третий, второй секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.
В 2010-2012 годах – первый секретарь, советник, начальник отдела департамента секретариата министра иностранных дел Украины.
В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем уволился с государственной службы и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.
В 2014 году вернулся на работу в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.
В апреле 2016 года был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы.
В августе 2019 года был утвержден в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Женат, двое детей.
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