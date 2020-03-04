ЦИК распределил средства на голосование по поправкам в Конституцию

Как следует из постановления, всего из федерального бюджета выделено на подготовку и проведение голосования 14,8 миллиарда рублей.

Нижестоящим комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования направят свыше 14,6 миллиарда рублей. Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульства и воинские части (для участков, образованных за пределами РФ) распределят 110 миллионов рублей.

ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования останется 80 миллионов рублей.

Как сообщил на заседании ЦИК замглавы комиссии Николай Булаев, выделенные средства уже поступили в ЦИК.