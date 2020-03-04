ЦИК распределил средства на голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ЦИК России утвердил распределение средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам, следует из постановления, принятого на заседании в среду.
Как следует из постановления, всего из федерального бюджета выделено на подготовку и проведение голосования 14,8 миллиарда рублей.
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Нижестоящим комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования направят свыше 14,6 миллиарда рублей. Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульства и воинские части (для участков, образованных за пределами РФ) распределят 110 миллионов рублей.
ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования останется 80 миллионов рублей.
Как сообщил на заседании ЦИК замглавы комиссии Николай Булаев, выделенные средства уже поступили в ЦИК.
"Указанный объем средств позволяет обеспечить финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования, применения технических средств автоматизации (КОИБов), организации работы пунктов приема заявлений по месту нахождения участников голосования, исполнения полномочий комиссий всех уровней. Скажу ещё раз: мы в полном объеме делаем все, что делается в обычной федеральной кампании, будь то выборы депутатов Госдумы или кампания президентская", - сказал Булаев на заседании ЦИК.