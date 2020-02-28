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ЦИК получил на проведение голосования по Конституции 14,8 млрд рублей
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РИА Новости

ЦИК получил на проведение голосования по Конституции 14,8 млрд рублей

12:15 28.02.2020 (обновлено: 13:31 28.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Из бюджета РФ на поведение голосования по поправкам в Конституцию РФ выделено 14,8 миллиарда рублей, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании Комиссии.
"Из бюджета РФ выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования... 14,8 миллиарда рублей... Вчера казначейским уведомлением эти средства доведены до ЦИК. Мы не позднее 4 марта эти средства направим в субъектовые избирательные комиссии", - сказал Булаев на заседании в пятницу.
Сергей Гаврилов
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