ЦИК получил на проведение голосования по Конституции 14,8 млрд рублей

"Из бюджета РФ выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования... 14,8 миллиарда рублей... Вчера казначейским уведомлением эти средства доведены до ЦИК. Мы не позднее 4 марта эти средства направим в субъектовые избирательные комиссии", - сказал Булаев на заседании в пятницу.