ЦИК получил на проведение голосования по Конституции 14,8 млрд рублей

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Из бюджета РФ на поведение голосования по поправкам в Конституцию РФ выделено 14,8 миллиарда рублей, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании Комиссии.
"Из бюджета РФ выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования... 14,8 миллиарда рублей... Вчера казначейским уведомлением эти средства доведены до ЦИК. Мы не позднее 4 марта эти средства направим в субъектовые избирательные комиссии", - сказал Булаев на заседании в пятницу.