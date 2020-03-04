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Комитет Рады рекомендовал парламенту принять отставку Гончарука
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РИА Новости

Комитет Рады рекомендовал парламенту принять отставку Гончарука

11:11 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук . Архивное фото
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по организации государственной власти рекомендовал парламенту принять отставку премьера Алексея Гончарука.
"Вношу предложение рекомендовать Верховной раде Украины… принять отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука… За - 23, против – 0, воздержались – 2. Решение принято", - сказал после голосования глава комитета Андрей Клочко.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Вчера, 21:47
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Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется в среду на внеочередное заседание. Глава государства просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Во вторник премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как сообщили в правящей партии "Слуга народа", украинский кабмин может возглавить Денис Шмыгаль, занимающий должность вице-премьера по вопросам развития общин и территорий.
Согласно украинскому законодательству, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Верховную раду. Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 20:12Сказано в эфире
Политолог: "брожение" в Раде только набирает оборотыВ парламенте Украины зарегистрировано постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, обсуждение этого вопроса говорит о затянувшихся кризисных явлениях в украинской политике.
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Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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