Комитет Рады рекомендовал парламенту принять отставку Гончарука

Политолог: "брожение" в Раде только набирает обороты В парламенте Украины зарегистрировано постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, обсуждение этого вопроса говорит о затянувшихся кризисных явлениях в украинской политике.