Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T11:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568131843.html
В Петербурге обнаружили сеть нелегальных казино
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Петербурге обнаружили сеть нелегальных казино

11:06 04.03.2020
234
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили пять нелегальных казино в Красносельском районе Санкт-Петербурга и задержали двоих предполагаемых организаторов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В результате проведенных мероприятий в Красносельском районе обнаружена и пресечена деятельность нелегальных казино. Задержаны два предполагаемых организатора и восемь администраторов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в релизе.
Санкт-Петербург
10 февраля, 11:40
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
Полицейские обнаружили пять игорных заведений: два неработавших и три функционировавших в квартире и двух офисах.
"Заведения постоянной охраной не обеспечивались, но попасть туда могли только проверенные клиенты. Изъято в общей сложности около 30 тысяч рублей, 53 электронных игровых устройства, черновые записи и компьютеры администраторов. Посетители находили указанные заведения посредством так называемого сарафанного радио", - сказано в сообщении.
Человек играет в онлайн-казино
9 сентября 2019, 15:17
В Марий Эл бывший сотрудник полиции организовал сеть интернет-казино
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр").
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: в Приморье, на Алтае, под Калининградом, в Сочи и Крыму.
633010
Обсудить 3
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Турецкие военные в Африне, Сирия
Россиянка рассказала о жизни в Африне под контролем боевиков
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон прокомментировал протесты в Кишиневе
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Проверка слуха
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Израильские армейские вертолеты
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
Комиссия МАК расследует крушение вертолета Robinson под Астраханью
Сотрудник полиции
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
12:34В Кремле прокомментировали остановку падения доходов россиян
12:34В Сочи потушили пожар на рынке
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
Лента новостейМолния