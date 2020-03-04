В Петербурге обнаружили сеть нелегальных казино

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили пять нелегальных казино в Красносельском районе Сотрудники полиции обнаружили пять нелегальных казино в Красносельском районе Санкт-Петербурга и задержали двоих предполагаемых организаторов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В результате проведенных мероприятий в Красносельском районе обнаружена и пресечена деятельность нелегальных казино. Задержаны два предполагаемых организатора и восемь администраторов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в релизе.

Полицейские обнаружили пять игорных заведений: два неработавших и три функционировавших в квартире и двух офисах.

"Заведения постоянной охраной не обеспечивались, но попасть туда могли только проверенные клиенты. Изъято в общей сложности около 30 тысяч рублей, 53 электронных игровых устройства, черновые записи и компьютеры администраторов. Посетители находили указанные заведения посредством так называемого сарафанного радио", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр").