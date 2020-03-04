Счетная палата усомнилась в снижении бедности россиян в 2020 году

Как отмечают аудиторы, прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% завышен, так как "не все инструменты ориентированы на малообеспеченное население". Кроме того, более быстрое снижение расчетного значения уровня бедности в ожидаемых итогах обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски недостижения прогнозных значений, поясняется в документе.