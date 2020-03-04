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2020-03-04T10:56+0300
https://ria.ru/20200304/1568130707.html
Счетная палата усомнилась в снижении бедности россиян в 2020 году
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РИА Новости

Счетная палата усомнилась в снижении бедности россиян в 2020 году

10:53 04.03.2020 (обновлено: 10:56 04.03.2020)
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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новых социальных инициатив может оказаться недостаточно, чтобы вывести из бедности миллион россиян в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы.
Как отмечают аудиторы, прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% завышен, так как "не все инструменты ориентированы на малообеспеченное население". Кроме того, более быстрое снижение расчетного значения уровня бедности в ожидаемых итогах обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски недостижения прогнозных значений, поясняется в документе.
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Как рассказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова, реальное влияние на сокращение уровня бедности в текущем году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Изменения в программе материнского капитала в данный момент не окажут существенного влияния на уровень бедности в стране, так как все схемы обналичивания являются незаконными, напомнила она.
В январе президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию предложил пакет социальных мер для стимулирования рождаемости и поддержки семей. Среди них — расширение и продление программы маткапитала, новое адресное пособие на детей от трех до семи лет, а также предоставление бесплатного горячего питания в начальной школе. Предполагается, что реализация мер повысит уровень доходов населения — до 1,9%.
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