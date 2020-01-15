"Выйти из ловушки". В России кардинально меняется поддержка семьи

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Пособия на детей от трех до семи лет, бесплатное питание для младших школьников, материнский капитал после рождения первого ребенка — президент обозначил беспрецедентные меры поддержки семьи, которые будут реализованы уже в нынешнем году. Все это направлено на преодоление демографического кризиса. Как именно нововведения изменят общую картину — в материале РИА Новости.

Пособия, маткапитал и бесплатное питание в школах

Ежегодное послание Федеральному собранию президент Владимир Путин начал с разговора о демографической ситуации. "Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны — мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны — мало", — подчеркнул глава государства.

Затем Путин заявил, что России необходимо "выйти из демографической ловушки". Для этого необходимо помочь семьям с низким доходом. Так, с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. На помощь смогут рассчитывать самые бедные семьи — те, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, то есть 11 185 рублей. Сумма выплат составит 5,5 тысячи в нынешнем году, со следующего — 11 тысяч на каждого ребенка.

Также президент указал на то, что у всех родителей должна быть возможность устроить детей в ясли. И привел цифры: за 2018-2019 годы создано 78 тысяч новых мест, из которых реально доступны сейчас только 37,5 тысячи вместо запланированных девяноста. А до 2021-го нужно 255 тысяч новых мест в яслях.

Изменения претерпит и система выплаты маткапитала. "Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года — это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка", — объяснил Путин.

Таким образом, маткапитал увеличится на 150 тысяч, а его общая сумма для семьи с двумя детьми теперь составит почти шестьсот семнадцать тысяч.

Еще одно нововведение — бесплатное питание в школах. "Да, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают, забот у семьи прибавляется, и на этом этапе ее также нужно поддержать. В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс", — сказал президент.

"Четыре пары сапог — и двадцати тысяч нет"

Как все это поможет — разбираемся на примере конкретной семьи Пищенок из Брянска. Они многодетные, растят четверых. Помимо того, Сергей с супругой — малоимущие. Двое отпрысков как раз подпадают под возрастную категорию от трех до семи лет. "Сейчас, — говорит Сергей, — нам платят по 250 рублей на ребенка в месяц. Еще проездной для нас и детей — по сути, это единственная ощутимая поддержка".

Простая арифметика: малоимущая семья из шести человек получает от государства тысячу рублей в месяц, а ведь семья Пищенок до сих пор гасит ипотеку — они уже использовали маткапитал, однако он не покрыл всю сумму. Пока младшему не исполнилось три года, семье выделяли семь тысяч в месяц. "Было хорошо", — замечает Сергей.

О новых выплатах детям от трех до семи лет глава семейства узнал от корреспондента РИА Новости. Младшему сыну четыре года, среднему — шесть. Значит, в ближайший год семья может рассчитывать на пособие на двоих детей и получать не тысячу рублей, как раньше, а одиннадцать.

"Это очень хорошо: в нашей семье, если честно, каждая копейка на счету. Бюджет уходит на детские вещи. С едой можно что-то придумать: смешать тушенку с пшенкой, манку с молоком, телевизор новый каждый раз покупать не будешь, а вот одежда — дорогая. Купи четверо зимних сапог — уже за двадцать тысяч будет. И это только обувь, а не дай бог, что-то порвется", — перечисляет Сергей. Пищенок очень надеется, что теперь им удастся оформить пособия, семья будет менее ограничена в бюджете.

"Моментально отразится на рождаемости"

Не менее важны изменения в системе материнского капитала. Так, пресс-секретарь Объединения многодетных семей Москвы Наталья Аристова не сомневается: дополнительные выплаты напрямую скажутся на рождаемости.

Свою позицию она объясняет так: "Зная о поддержке в выплате ипотеки и хорошем пособии на каждого ребенка в случае трудной жизненной ситуации, увеличенном маткапитале, который можно тратить и на образование, и на медицину, и на пенсионные накопления, и на улучшение жилищных условий, родителям проще принимать решение о рождении детей. В Москве число многодетных семей за десять лет увеличилось в два с половиной раза — и не последнюю роль сыграла именно федеральная и городская поддержка. На примере столицы видно, как внимание властей моментально отражается на рождаемости".

Давно назревшие меры

Эксперты в один голос отмечают актуальность решений, принятых президентом, но вместе с тем предупреждают: ждать быстрого выхода из кризиса все же не стоит. "Невозможно по щелчку изменить демографическую структуру населения, которая складывалось с послевоенных лет. Однако эти меры позволят стабилизировать ситуацию, не дадут падать ниже демографическому потенциалу страны", — считает Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН.

В свою очередь, эксперт ОНФ, председатель правления Общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая назвала новые меры поддержки беспрецедентными. "Та демографическая яма, в которую мы скатывались, была предсказуема: в далекие и сложные 1990-е родилось мало детей. Сейчас каждые роды, каждое решение семьи о том, что их станет больше, дорого стране. Президент охватил все те вопросы, которые больше всего беспокоили потенциальных родителей. Это очень существенная поддержка. Мы точно увидим результаты", — не сомневается собеседница.