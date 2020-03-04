Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T10:38+0300
https://ria.ru/20200304/1568130162.html
Совфед утвердит решение регионов по поправкам в Конституцию 14 марта
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

Совфед утвердит решение регионов по поправкам в Конституцию 14 марта

10:38 04.03.2020
194
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации утвердит решение регионов по поправкам в конституцию на внеочередном заседании 14 марта, если к тому времени они поступят, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"На 14 (марта) мы уже и так планируем корректировки бюджета, если регионы рассмотрят (поправки к конституции), то и поправки поставим в повестку", - сказал Клишас.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Вчера, 20:34
Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию
Сенатор уточнил, что для того, чтобы Совет Федерации рассмотрел решения регионов 14 марта, необходимо, чтобы Госдума успела принять закон о поправках до 11 марта, а сенаторы одобрили закон на заседании в тот же день.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть закон в третьем чтении 11 марта, в Совфеде говорили, что готовы рассмотреть его в тот же день.
Ранее Совет Федерации принял проект о порядке рассмотрения, согласно которому процедура рассмотрения поправок в основной закон будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов. Из документа следует, в случае одобрения сенаторами закона о поправке к конституции спикер палаты в пятидневный срок направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ для рассмотрения.
Конституция РФ
06:42
Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
Вопрос об установлении результатов рассмотрения закона региональными парламентами, согласно постановлению, будет включён без обсуждения и голосования в повестку дня заседания Совфеда после рассмотрения ими этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации.
200000
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода
Празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Центральном парке Новосибирска
Муфтий Татарстана оценил дату голосования по поправке в Конституцию
Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме предложили изменить условия выплаты пособий детям-сиротам
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге
Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев
Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
Ученые в лаборатории
В России придумали, как управлять свойствами керамики
Мужчина в Коломенском парке в Москве
В Госдуме поддержали пересмотр стоимости услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
12:34В Кремле прокомментировали остановку падения доходов россиян
12:34В Сочи потушили пожар на рынке
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
Лента новостейМолния