Совфед утвердит решение регионов по поправкам в Конституцию 14 марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации утвердит решение регионов по поправкам в Совет Федерации утвердит решение регионов по поправкам в конституцию на внеочередном заседании 14 марта, если к тому времени они поступят, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"На 14 (марта) мы уже и так планируем корректировки бюджета, если регионы рассмотрят (поправки к конституции), то и поправки поставим в повестку", - сказал Клишас.

Сенатор уточнил, что для того, чтобы Совет Федерации рассмотрел решения регионов 14 марта, необходимо, чтобы Госдума успела принять закон о поправках до 11 марта, а сенаторы одобрили закон на заседании в тот же день.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть закон в третьем чтении 11 марта, в Совфеде говорили, что готовы рассмотреть его в тот же день.

Ранее Совет Федерации принял проект о порядке рассмотрения, согласно которому процедура рассмотрения поправок в основной закон будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов. Из документа следует, в случае одобрения сенаторами закона о поправке к конституции спикер палаты в пятидневный срок направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ для рассмотрения.