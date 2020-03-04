Посол Непала рассказал о проблемах с оплатой купленных у России Ми-17

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Непал не может оплатить РФ покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.

Поставка первых двух из семи российских вертолетов Ми-17 Непалу должна была произойти в конце прошлого года-начале текущего, сообщал ранее РИА Новости Гхимире.

"Наша цель – обеспечить вертолетом Ми-17 каждую из семи провинций нашей страны. То есть мы решили закупить у России семь вертолетов. Но есть проблема с оплатой. На данный момент, посольство России в Непале и наше министерство иностранных дел находится в контакте, обсуждая, как произвести оплату за российские вертолеты", - сказал посол.

"Действуют санкции США в отношении РФ, и мы ищем страны, чтобы отправить России деньги. Из-за этих санкций стало проблемой, как платить России в долларах. Как этот вопрос будет решен, пока не известно. Может быть, заплатим через Китай, может быть, через Индию", - отметил он.

Дипломат пояснил, что "транзакции не производятся в рублях". "Россия также не признает оплату в нашей национальной валюте. Это проблема", - указал Гхимире.

По словам непальского посла, правительство его страны "очень заинтересовано в оплате этих вертолетов". "Нашей армии они очень нужны. Я знаю, что также есть частные компании, которые также покупают эти российские вертолеты. Непал, как вы знаете, горная страна, и вертолеты нужны и для перевозки людей, и для транспортировки товаров", - подчеркнул он.