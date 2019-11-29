Посол Непала рассказал о планах по покупке у России вертолетов Ми-17

"Все вертолеты на вооружении нашей армии российские. Мы хотим продолжать это сотрудничество. Непал состоит из семи провинций. Нужны вертолеты для каждой из них, как минимум по одному вертолету. Но нам нужно даже больше. Это будет постепенно, мы не купим за один раз, потому что цена очень высокая", - сказал посол.