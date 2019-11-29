Посол Непала рассказал о планах по покупке у России вертолетов Ми-17

По его словам, Непал уже долго эксплуатирует Ми-17, они соответствуют местным географическим условиям, "хороши для горной местности".
"Все вертолеты на вооружении нашей армии российские. Мы хотим продолжать это сотрудничество. Непал состоит из семи провинций. Нужны вертолеты для каждой из них, как минимум по одному вертолету. Но нам нужно даже больше. Это будет постепенно, мы не купим за один раз, потому что цена очень высокая", - сказал посол.
По его словам, в ближайшем будущем, "до конца года или в начале следующего года", Непал "купит два, они уже запрошены, это в процессе, и мы купим больше", но "сначала техническая комиссия должна решить вопрос с оплатой".
Проблема в том, что из-за западных санкций есть трудности с оплатой в долларах, объяснил собеседник агентства.
"Техническая комиссия в скором времени встретится либо в Москве, либо в Катманду и обсудит этот вопрос - как нам следует заплатить: в рублях, в китайской валюте, в евро или в американских долларах", - добавил посол.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали заявил, что Москва и Катманду планируют "развивать взаимодействие" по использованию в Непале российских Ми-17. Позднее Гьявали пояснил РИА Новости, что Ми-17 нужны для оснащения создаваемых в Непале центров по предотвращению катастроф.