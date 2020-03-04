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В Сочи ликвидировали открытое горение на рынке
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РИА Новости

В Сочи ликвидировали открытое горение на рынке

09:41 04.03.2020 (обновлено: 10:43 04.03.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Сочи. 4 марта 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Сочи. 4 марта 2020
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Открытое горение на рынке в Адлерском районе Сочи ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 09.21 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о локализации пожара на 600 "квадратах". По предварительным данным, пострадавших нет.
Как позднее рассказали РИА Новости в МЧС РФ, площадь пожара, по уточненным данным, составила 800 квадратных метров. Проводится разборка конструкций и проливка по всей площади пожара.
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