В Сочи ликвидировали открытое горение на рынке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Открытое горение на рынке в Адлерском районе Сочи ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 09.21 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о локализации пожара на 600 "квадратах". По предварительным данным, пострадавших нет.
Как позднее рассказали РИА Новости в МЧС РФ, площадь пожара, по уточненным данным, составила 800 квадратных метров. Проводится разборка конструкций и проливка по всей площади пожара.