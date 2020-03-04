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В Сочи при пожаре на рынке никто не пострадал
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РИА Новости

В Сочи при пожаре на рынке никто не пострадал

09:34 04.03.2020 (обновлено: 10:44 04.03.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Сочи. 4 марта 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Сочи. 4 марта 2020
© Фото : МЧС России
СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на рынке в Адлерском районе Сочи, по предварительной информации, нет, но пожар ещё не потушен, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в среду в 7.55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Демократической в Адлере. По предварительным данным, огонь охватил 500 квадратных метров торговых площадей. Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.
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"Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не потушен. Подразделения работают... На данный момент в тушении пожара задействованы от единой государственной системы 45 человек и 13 единиц техники, от МЧС России 31 человек личного состава и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
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