В Сочи при пожаре на рынке никто не пострадал

"Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не потушен. Подразделения работают... На данный момент в тушении пожара задействованы от единой государственной системы 45 человек и 13 единиц техники, от МЧС России 31 человек личного состава и девять единиц техники", - говорится в сообщении.