В Сочи при пожаре на рынке никто не пострадал

СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на рынке в Адлерском районе Сочи, по предварительной информации, нет, но пожар ещё не потушен, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в среду в 7.55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Демократической в Адлере. По предварительным данным, огонь охватил 500 квадратных метров торговых площадей. Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.
"Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не потушен. Подразделения работают... На данный момент в тушении пожара задействованы от единой государственной системы 45 человек и 13 единиц техники, от МЧС России 31 человек личного состава и девять единиц техники", - говорится в сообщении.