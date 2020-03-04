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2020-03-04T09:25+0300
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В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в кота
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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в кота

09:25 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в кота в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным ведомства, днем 29 февраля в садоводстве "Вир-1" мужчина 55 лет выстрелил в кота британской породы из "предмета, похожего на пистолет". Животное получило травмы.
"Полицейские Пушкинского района Петербурга задержали злоумышленника, выстрелившего в кота... В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция – 3 года лишения свободы.
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