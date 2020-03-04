Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T11:53+0300
https://ria.ru/20200304/1568127074.html
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники жену с пятью детьми
https://cdn23.img.ria.ru/images/144691/28/1446912821_0:510:4896:3264_1036x0_80_0_0_3461f2c093cb184291109790c69f8bd3.jpg
РИА Новости

Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники жену с пятью детьми

09:23 04.03.2020 (обновлено: 11:53 04.03.2020)
573
© AFP 2020 / Matthieu AlexandreМашина полиции во Франции
Машина полиции во Франции
© AFP 2020 / Matthieu Alexandre
Машина полиции во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В департаменте Об на севере Франции задержали вооруженного мужчину, который накануне вечером взял в заложники свою жену и пятерых детей.

"Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооруженного человека. Никто не пострадал", — говорится в сообщении местных правоохранителей в твиттере.

Как сообщал телеканал BMFTV, вооруженный мужчина захватил беременную женщину и пятерых детей в коммуне Ла-Шапель-Сен-Люк, недалеко от города Труа. Полиция выставила периметр безопасности вокруг дома, где разворачивались события, и вступила в переговоры с преступником. Когда к дому прибыла первая группа полицейских, мужчина выстрелил в них, никого не ранив.
По сведениям телеканала France 3, причиной инцидента стал семейный скандал, у мужчины 1986 года рождения есть проблемы с психикой.
Сотрудник полиции
2 марта, 16:41
В Казани задержали мужчину, удерживавшего в заложниках жену и детей
710515
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Сотрудник полиции
В Казани задержали мужчину, удерживавшего в заложниках жену и детей
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Полицейские на месте захвата заложников в торговом центре Virra в Маниле
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
Лента новостейМолния