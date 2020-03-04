Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники жену с пятью детьми

Как сообщал телеканал BMFTV, вооруженный мужчина захватил беременную женщину и пятерых детей в коммуне Ла-Шапель-Сен-Люк, недалеко от города Труа. Полиция выставила периметр безопасности вокруг дома, где разворачивались события, и вступила в переговоры с преступником. Когда к дому прибыла первая группа полицейских, мужчина выстрелил в них, никого не ранив.