Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники жену с пятью детьми

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В департаменте Об на севере Франции задержали вооруженного мужчину, который накануне вечером взял в заложники свою жену и пятерых детей.
"Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооруженного человека. Никто не пострадал", — говорится в сообщении местных правоохранителей в твиттере.
Как сообщал телеканал BMFTV, вооруженный мужчина захватил беременную женщину и пятерых детей в коммуне Ла-Шапель-Сен-Люк, недалеко от города Труа. Полиция выставила периметр безопасности вокруг дома, где разворачивались события, и вступила в переговоры с преступником. Когда к дому прибыла первая группа полицейских, мужчина выстрелил в них, никого не ранив.
По сведениям телеканала France 3, причиной инцидента стал семейный скандал, у мужчины 1986 года рождения есть проблемы с психикой.