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Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
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РИА Новости

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

22:42 03.03.2020 (обновлено: 23:54 03.03.2020)
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники французской полиции
Сотрудники французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
По информации телеканала, злоумышленник является мужем удерживаемой. Полиция оцепила дом, где разворачиваются события. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной.
Как сообщил BFMTV, мужчина открыл стрельбу по первой группе полицейских, прибывших на место инцидента. Никто не ранен.
В свою очередь, France 3 назвал причиной случившегося семейные разборки. По предварительным данным, у мужчины психические проблемы.
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