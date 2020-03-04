В Уфе гражданина Нигерии признали виновным в изнасиловании

"Октябрьский районный суд города Уфы признал Осиа виновным в самоуправстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осиа освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с фактическим отбытием срока назначенного наказания в период содержания под стражей со 2 января 2019 года по 3 марта 2020 года", - сообщили в суде.