В Уфе гражданина Нигерии признали виновным в изнасиловании

УФА, 4 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы признал нигерийца виновным в изнасиловании девушки, но освободил из-под стражи, поскольку он отсидел свой срок во время расследования дела, сообщает суд.
По данным суда, гражданин Нигерии Айо Осиа был задержан правоохранителями 2 января 2019 года по подозрению в изнасиловании с угрозой убийства и причинением тяжкого вреда здоровью девушки. Кроме того, мужчину подозревали в разбое и незаконном проникновении в жилище. СМИ сообщали, что молодой человек в новогоднюю ночь отобрал телефоны девушки и изнасиловал ее. Обвиняемый заявлял, что таким образом пытался вернуть свои деньги, а интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию.
"Октябрьский районный суд города Уфы признал Осиа виновным в самоуправстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осиа освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с фактическим отбытием срока назначенного наказания в период содержания под стражей со 2 января 2019 года по 3 марта 2020 года", - сообщили в суде.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.