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2020-03-04T09:04+0300
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В Уфе гражданина Нигерии признали виновным в изнасиловании
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РИА Новости

В Уфе гражданина Нигерии признали виновным в изнасиловании

09:04 04.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
УФА, 4 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы признал нигерийца виновным в изнасиловании девушки, но освободил из-под стражи, поскольку он отсидел свой срок во время расследования дела, сообщает суд.
По данным суда, гражданин Нигерии Айо Осиа был задержан правоохранителями 2 января 2019 года по подозрению в изнасиловании с угрозой убийства и причинением тяжкого вреда здоровью девушки. Кроме того, мужчину подозревали в разбое и незаконном проникновении в жилище. СМИ сообщали, что молодой человек в новогоднюю ночь отобрал телефоны девушки и изнасиловал ее. Обвиняемый заявлял, что таким образом пытался вернуть свои деньги, а интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию.
Сотрудник полиции
2 марта, 15:38
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
"Октябрьский районный суд города Уфы признал Осиа виновным в самоуправстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осиа освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с фактическим отбытием срока назначенного наказания в период содержания под стражей со 2 января 2019 года по 3 марта 2020 года", - сообщили в суде.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
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УфаНигерияПроисшествия
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