Прокуроры назвали сумму долга по зарплате работникам института ДВО РАН

"Прокуратурой района в интересах 25 работников предприятия в суд предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 7 миллионов рублей. К настоящему времени 10 исков рассмотрено и удовлетворено, судебные решения по остальным требованиям не приняты", - говорится в сообщении.