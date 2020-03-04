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2020-03-04T08:59+0300
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Прокуроры назвали сумму долга по зарплате работникам института ДВО РАН
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РИА Новости

Прокуроры назвали сумму долга по зарплате работникам института ДВО РАН

08:59 04.03.2020
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура через суд добивается погашения долга в 7 миллионов рублей перед сотрудниками ФГУП "Головной проектный и научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения РАН", сообщает региональное надзорное ведомство.
"Прокуратурой района в интересах 25 работников предприятия в суд предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 7 миллионов рублей. К настоящему времени 10 исков рассмотрено и удовлетворено, судебные решения по остальным требованиям не приняты", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Виолетта Дорожкина, по 10 удовлетворенным искам долги еще не погашены. Решение только вынесено, оно еще не вступило в силу.
По данным прокуратуры, проверка показала, что зарплата сотрудникам института не выплачивалась на протяжении длительного времени. В 2019 году в отношении виновных должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Невыплата в установленный срок заработной платы", директор организации оштрафован на 10 тысяч рублей.
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Российская академия наукПриморский крайОбщество
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