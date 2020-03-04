Жителя Якутска осудили за ложное сообщение о минировании аэропорта

"В судебном заседании подсудимый …вину в совершении преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался…, признан виновным в совершении преступления... В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущим приговорам, ему окончательно назначено наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.