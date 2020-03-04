Жителя Якутска осудили за ложное сообщение о минировании аэропорта

ЯКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Суд в Якутске приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, передавшего заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в аэропорту, сообщает пресс-служба Якутского городского суда.
Как отметили в суде, житель Якутии обвинялся в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании аэропорта Якутска.
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"Судом установлено, что в октябре 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения…, совершил звонок на абонентский номер экстренной службы и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в здании аэропорта… заложено взрывное устройство, тем самым передал заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметили в пресс-службе.
Людей из здания аэропорта и с прилегающей территории эвакуировали. На месте происшествия работали сотрудники республиканского центра медицины катастроф, кинологи МВД по Якутии, транспортники. В ходе обследования здания взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли, информация не подтвердилась.
"В судебном заседании подсудимый …вину в совершении преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался…, признан виновным в совершении преступления... В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущим приговорам, ему окончательно назначено наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.