В Киргизии семь человек погибли в ДТП

"В Ноокенском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош в ночь с 3 на 4 марта произошло ДТП с участием автомашин Mercedes Vito и Honda Jazz. В результате аварии погибли 7 человек, еще 6 пострадали", - рассказал представитель пресс-службы.