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2020-03-04T08:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568124945.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

08:06 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода, в первой половине дня туманы, максимальная температура приблизится к рекордным значениям и составит плюс 7 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Балтикой. Нас ожидает преобладание облачной погода без существенных осадков, в первой половине дня возможны туманы. В течение дня воздух прогреется до плюс 5 - 7 градусов, в столичном регионе плюс 3-8", - сообщила Волосюк.
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Синоптик добавила, что температура будет близка к рекордно высокому значению - 4 марта 1959 года в Москве максимальная температура составила плюс 7,5 градуса.
"Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и повысится до 749 миллиметров ртутного столба", - отметила синоптик.
Волосюк добавила, что вероятность образования туманов в Московском регионе сохранится на ближайшие сутки, все условия для этого будут.
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Елена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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