Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода, в первой половине дня туманы, максимальная температура приблизится к рекордным значениям и составит плюс 7 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Балтикой. Нас ожидает преобладание облачной погода без существенных осадков, в первой половине дня возможны туманы. В течение дня воздух прогреется до плюс 5 - 7 градусов, в столичном регионе плюс 3-8", - сообщила Волосюк.
Синоптик добавила, что температура будет близка к рекордно высокому значению - 4 марта 1959 года в Москве максимальная температура составила плюс 7,5 градуса.
"Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и повысится до 749 миллиметров ртутного столба", - отметила синоптик.
Волосюк добавила, что вероятность образования туманов в Московском регионе сохранится на ближайшие сутки, все условия для этого будут.