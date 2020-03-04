Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Балтикой. Нас ожидает преобладание облачной погода без существенных осадков, в первой половине дня возможны туманы. В течение дня воздух прогреется до плюс 5 - 7 градусов, в столичном регионе плюс 3-8", - сообщила Волосюк.