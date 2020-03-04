В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 32 человек

СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 516 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 5 328, умерли 32 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.
Ранее сообщалось о 28 скончавшихся. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), из числа новых случаев 405 обнаружены в городе Тэгу, еще 89 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались в общей сложности 32 человека, выздоровели еще семь человек, число выписанных пациентов составляет 41. Анализы еще 28 414 человек в работе.
Общее число зараженных к Сеуле достигло 99, в Тэгу – 4 006 человек. 774 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 101 человек – в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 93 случая.