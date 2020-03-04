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В Буэнос-Айресе в аптеках заканчиваются медицинские маски
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РИА Новости

В Буэнос-Айресе в аптеках заканчиваются медицинские маски

02:28 04.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар - РИА Новости. Жители Буэнос-Айреса скупают медицинские маски в некоторых аптеках они пропали вовсе, сообщили РИА Новости работники отрасли.
Во вторник министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в стране. В Латинской Америке вирус ранее нашли в Эквадоре, Мексике и Бразилии, а затем и в Чили.
"У нас маски закончились, причем ещё в конце прошлой недели, нет пока ни в аптеках, ни на складе", - сообщил сотрудник Farmacity, одной из крупнейших аргентинских сетей аптек.
Работники другой сети - Farmamed - заявили, что маски либо все раскуплены, либо остались только дорогие.
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Средняя цена на маску в различных аптеках Буэнос-Айреса составляет 30 песо (примерно 50 центов), но почти все они распроданы. Чаще можно встретить цену в 60 песо (почти один доллар). В туристических районах столицы, например в Реколете, цены доходят до 120 песо (почти два доллара за маску).
При этом сотрудники аптек в один голос говорят, что не видят паники у своих клиентов. Да и на улицах Буэнос-Айреса не встретишь ни одного человека в маске. Ими не пользуются даже сотрудники аэропорта Буэнос-Айреса "Эсейса", куда прилетают пассажиры всех международных рейсов.
Эксперты ранее неоднократно заявляли, что медицинские маски не помогают здоровым людям, а нужны только в качестве меры защиты для медиков или уже заболевших. В некоторых странах, например в Италии, рост цен на маски подогревают спекулянты, которые массово скупают их и потом пытаются выгодно продать.
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