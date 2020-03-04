В Буэнос-Айресе в аптеках заканчиваются медицинские маски

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар - РИА Новости. Жители Жители Буэнос-Айреса скупают медицинские маски в некоторых аптеках они пропали вовсе, сообщили РИА Новости работники отрасли.

Во вторник министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в стране. В Латинской Америке вирус ранее нашли в Эквадоре, Мексике и Бразилии, а затем и в Чили.

"У нас маски закончились, причем ещё в конце прошлой недели, нет пока ни в аптеках, ни на складе", - сообщил сотрудник Farmacity, одной из крупнейших аргентинских сетей аптек.

Работники другой сети - Farmamed - заявили, что маски либо все раскуплены, либо остались только дорогие.

Средняя цена на маску в различных аптеках Буэнос-Айреса составляет 30 песо (примерно 50 центов), но почти все они распроданы. Чаще можно встретить цену в 60 песо (почти один доллар). В туристических районах столицы, например в Реколете, цены доходят до 120 песо (почти два доллара за маску).

При этом сотрудники аптек в один голос говорят, что не видят паники у своих клиентов. Да и на улицах Буэнос-Айреса не встретишь ни одного человека в маске. Ими не пользуются даже сотрудники аэропорта Буэнос-Айреса "Эсейса", куда прилетают пассажиры всех международных рейсов.