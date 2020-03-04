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https://ria.ru/20200304/1568043777.html
Турция обрекла Европу на кризис. Как Греция обороняется от беженцев
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РИА Новости

Турция обрекла Европу на кризис. Как Греция обороняется от беженцев

08:00 04.03.2020 (обновлено: 11:02 04.03.2020)
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© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. На границе Турции и Греции — слезоточивый газ, коктейли Молотова и тысячи беженцев. Анкара открыла бегущим от войны и нищеты сирийцам, афганцам и алжирцам окно в Европу. Афины нежданных гостей принять отказались, но выбор у них небольшой. Тысячи человек уже штурмуют пограничные переходы. Подробности происходящего РИА Новости рассказали очевидцы.

Через тернии в Европу

"Когда я там оказалась, стало ясно, что царит полнейший хаос, нет никакого организованного лагеря, никакой подготовки не провели. Ситуация, очевидно, вышла из-под контроля, — так корреспондент Sputnik Турция Бурджу Окутан описала в разговоре с РИА Новости увиденное на турецко-греческой границе. — Температура воздуха поднимается до пяти градусов тепла максимум, понимаете, люди мерзнут. Зарядили дожди. Чтобы согреться, все много двигаются и жгут костры".
Открыть двери ищущим убежище в ЕС турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил после очередного обострения на сирийско-турецкой границе. В Анкаре объявили, что не будут больше сдерживать поток беженцев из Идлиба.
"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен", — объяснял Эрдоган. И возмущался: "Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев".
Главной причиной "дней открытых дверей" Эрдоган назвал невыполнение обязательств Брюсселя по договору 2016 года о контроле за перемещениями мигрантов. "Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете. Мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", — подчеркнул турецкий лидер 29 февраля.
Турция так и не дождалась финансовой помощи в обмен на сдерживание мигрантов. "Они говорят, что направят еще миллиард евро. Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на беженцев уже 40 миллиардов и сама найдет средства", — сообщил Эрдоган.
© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанкБеженцы на границе Турции и Греции
Беженцы на границе Турции и Греции
© Sputnik / Бурку Окутан
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Беженцы на границе Турции и Греции

Миграционный кризис 2.0

За несколько дней после ультиматума Эрдогана многотысячные толпы скопились на более чем 200-километровой турецко-греческой границе, ожидая шанса проникнуть в Европейский союз.
По словам собеседницы РИА Новости Бурджу Окутан, сирийцев среди беженцев меньшинство, в основном там афганцы, пакистанцы и африканцы — тунисцы и алжирцы. Они утверждают, что к выходцам из Сирии турки относятся куда лучше. "Турция предоставляет им гражданство, у них есть все: доступ к системе здравоохранения, другие возможности. У нас ничего нет. Мы хотим в Европу", — передает журналистка слова 18-летнего афганца, который провел в Турции два года и сейчас пытается добраться до Германии.
Другая афганка три года проработала в турецкой кофейне. "Я переводчик с английского, у меня трое детей. Зарплата низкая, медицинского обеспечения нет. Будущее моих детей туманно, поэтому я бегу в Европу", — объяснила она.
Турецкие силы безопасности пропускают людей через сухопутную границу, но там, где рубеж проходит по реке, контроля вовсе нет. "Полицейские, конечно, патрулируют Марицу, однако в основном они находятся в населенных пунктах", — сказала собеседница агентства. Некоторые пытаются переплыть на лодках. Это жестко пресекается греческой стороной.
Всего, по данным турецкого МВД, границу в провинции Эдирне в воскресенье, 1 марта, пересекли более 76 тысяч мигрантов.
© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции

Приказ не пускать

Афины границу не открывают и усилили меры безопасности, отправив в регион дополнительный армейский и полицейский контингент. Есть информация, что мигранты бросали в греческих силовиков коктейль Молотова, в ответ получили слезоточивый газ.
Бурджу Окутан подтвердила, что мигранты конфликтуют с пограничниками. Эрдоган даже говорил, что в столкновениях погибли два беженца. Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас это опроверг.
По сообщениям СМИ, арестовали около 150 мигрантов. Кроме того, Афины приостановили прием заявлений на статус беженца. Это противоречит европейскому законодательству, но греческое правительство направит властям ЕС запрос на разрешение специальных мер.
Жители пограничных греческих сел помогают военным и полицейским. Председатель совета деревни Кастаниес на Марице Гиоргос Карабацакис рассказал журналисту Sputnik, что каждую ночь разворачивается настоящая битва за границу. "Прошлой ночью, когда я тоже был здесь (рядом с рекой. — Прим. ред.), мы слышали голоса с турецкой стороны. Кто-то постоянно кричал по-гречески "добрый вечер", "здравствуйте", чтобы понять, есть ли тут охрана. Мы всегда им отвечаем. Я не знаю, кто это: турецкие пограничники, беженцы... Неизвестно", — говорит Карабацакис.
Другой местный житель, 29-летний Вангелис Гавранидис, подчеркнул, что "полностью готов к мобилизации". Он ожидает, что его призовут для охраны границы. "Я приписан к нацгвардии, как и еще полсотни жителей села. Мы числимся в армии, у нас есть боевое оружие", — уточняет он.
© Sputnik / Fani CharisiГиоргос Карабацакис
Гиоргос Карабацакис
© Sputnik / Fani Charisi
Гиоргос Карабацакис
Греческая журналистка и писательница София Прокопиди поделилась с корреспондентом РИА Новости впечатлениями о том, как на происходящее реагируют простые граждане Греции. "Шок от новостей уже прошел, теперь все ждут, как будут развиваться события", — отметила она, напомнив, что нынешний кризис совпал с подтверждением первых случаев заражения коронавирусом в стране, что добавляет беспокойства.
По словам собеседницы РИА Новости, на улицах городов особых изменений, усиления полицейского патруля нет, но греки все равно нервничают. "В стране вообще за последние годы сформировалось негативное отношение к беженцам. Поначалу их принимали хорошо, но они не передвигаются дальше в Европу, а остаются на островах, где их размещают, и это не нравится, — продолжает она. — Конечно, тревожит и рост преступности. В основном воруют, но без агрессии: мигранты боятся депортации, не хотят угодить в тюрьму. Бывают и неприятные инциденты, ходят слухи об изнасилованиях".
София Прокопиди указывает, что в обществе усилились крайне правые настроения, особенно это заметно в среде тюркоязычных выходцев из бывшего СССР, что отчасти парадоксально — они и сами были когда-то мигрантами. "Некоторые готовы прямо сейчас бежать на границу и выгнать "гостей" обратно в Турцию", — говорит София. И все же это не назовешь массовым явлением.
© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
При этом Прокопиди напоминает, что Греция, вообще, страна беженцев, хотя и греческого происхождения, а неприятие к туркам у греков "в крови". "В нынешней Турции, Каппадокии, на побережье Черного моря когда-то жили греки. В 1922 году их оттуда выселили, были марши смерти, это трагедия, много людей погибло. Страх стать беженцем у понтийских греков глубоко внутри, а на клеточном уровне — ненависть к Турции", — объясняет она.
После того как пять лет назад в Европе разразился миграционный кризис, поток нелегалов удавалось сдерживать благодаря договору с Турцией. Именно Анкара перекрыла транзит беженцев из стран, где идут военные действия, и просто мигрантов из нищих регионов Африки. Если в 2015 году страны ЕС получили 1,2 миллиона просьб об убежище, то в 2017-м — 654 тысячи, а в 2018-м — 580 тысяч. Однако теперь, когда в Анкаре считают, что Евросоюз не выполнил свою часть соглашения, ситуация вновь выходит из под контроля.
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МигрантыВойна в СириибеженцыАнкара (провинция)ЕвросоюзГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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